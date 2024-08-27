Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: в Морево произошло серьезное ДТП

Фото: МЧС России по Орловской области

В понедельник вечером, 26 августа 2024 года, в региональное управление МЧС поступило сообщение о серьёзном ДТП в Дмитровском районе Орловской области. В результате столкновения двух автомобилей один из них вылетел с дороги и врезался в дерево. Есть пострадавший, но пока информации о его состоянии нет.

На месте происшествия работали сотрудники 18-й пожарно-спасательной части. Они оказали первую помощь пострадавшему и обеспечили безопасность на месте аварии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали, что под Орлом произошла страшная авария: пять человек пострадали в ДТП.