8 июля 2022



Автопарк «Спецавтобазы» продолжает пополняться

На минувшей неделе процедуру приёмки прошла малогабаритная тротуароуборочная машина. Её стоимость – 12,2 млн рублей. Производитель – г. Екатеринбург, ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина». Агрегат предназначен для замены дворников при уборке тротуаров. Мини-тракторок может сметать пыль и мусор, осуществлять помывку.

В пресс-службе горадминистрации рассказали, что в 2022 году планировалось приобрести 29 единиц спецтехники для МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Поставлено уже 19 единиц, в том числе 10 из них трудятся на улицах города. Ждут своего часа семь единиц зимней техники, один фронтальный погрузчик (он проходит освидетельствование) и эта поступившая малогабаритная тротуароуборочная машина.

 

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Опубликовано 08 Июл 2022 в 17:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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