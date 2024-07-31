Баклажаны с сыром и помидорами: как приготовить сытное и ароматное блюдо

Летний сезон дарит нам изобилие овощей, открывая новые возможности для кулинарных экспериментов. Например, сейчас самое время попробовать приготовить блюдо с баклажанами — цены на них стали более доступными.

Это блюдо не только очень сытное, но и обладает неповторимым вкусом, который подарит вам истинное наслаждение.

Ингредиенты

2 средних баклажана;

1–2 помидора;

3 зубчика чеснока;

1 столовая ложка майонеза;

80–100 граммов твёрдого сыра;

подсолнечное масло;

базилик.

Пошаговое приготовление

Шаг № 1. Начнём с подготовки баклажанов. Нарежьте их кружочками и обжарьте с двух сторон на растительном масле. Затем выложите готовые баклажаны на тарелку, предварительно покрытую бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего масла.

Шаг № 2. Далее переходим к помидорам и чесноку. Помидоры нарежьте мелкими кубиками, а чеснок измельчите или раздавите в чеснокодавилке. Сыр натрите на тёрке. Смешайте все ингредиенты в одной чашке, добавив майонез. При желании можно добавить мелко нарезанную зелень.

Шаг № 3. Теперь пришло время собрать наше блюдо. Выложите кружки баклажанов на противень, сверху положите приготовленную смесь. Чтобы избежать проблем с отмыванием противня, рекомендуется застелить его фольгой или специальным кулинарным ковриком.

Шаг № 4. Поместите противень в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. Запекайте баклажаны 5–7 минут. Когда они будут готовы, достаньте их из духовки, переложите на блюдо и посыпьте измельчённым базиликом.