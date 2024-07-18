Банки могут начать платить больше за обман клиентов в Орле

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Уже в 2025 году банки могут столкнуться с серьёзными штрафами за нарушение прав потребителей, о чём сообщил Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг Центробанка, в интервью «Известиям».

В настоящее время рассматривается законопроект, который может быть принят в Государственной Думе уже в этом году. Согласно этому законопроекту, штрафы для банков могут составить до 0,1% от их капитала.

По словам Анатолия Аксакова, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, эти изменения могут вступить в силу с 2025 года.

Одной из самых распространённых проблем остаётся навязывание страховок при оказании финансовых услуг. Кроме того, кредитные организации могут нарушать условия договоров по кредитам и депозитам.

Центробанк отметил снижение числа жалоб потребителей на финансовые услуги в первом квартале 2024 года на 13,6% по сравнению с предыдущим годом.