Башкирский Хатико 4 дня ждёт своего хозяина, который на велосипеде провалился под лед: подробности трагедии

Фото: utv.ru

Трагедия в Башкирии: 24 ноября 2024 года мужчина на велосипеде провалился под лёд на глазах у своего пса. Собака уже четыре дня не уходит с места происшествия, отказываясь верить в произошедшее.

В холодный ноябрьский день 59-летний Николай решил сократить дорогу домой. Он поехал по реке Уфа на велосипеде, но тонкий лёд не выдержал его веса и мужчина упал в ледяную воду. Сначала из воды достали велосипед, а затем начались поиски мужчины.

Собака Николая по кличке Белка не могла поверить, что её хозяин пропал подо льдом. Родственники пытались забрать её домой, но она каждый день возвращалась на место трагедии и ждала своего хозяина, пишет SHOT.

Сегодня водолазы обнаружили тело погибшего на глубине 9 метров. Верную собаку снова забрали с места событий, но родственники понимают, что она опять сбежит, чтобы быть рядом со своим хозяином.

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