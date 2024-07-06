Бастрыкин поручил провести проверку: ребенок-инвалид в Орловской области не получает тест-полоски для глюкометра

В конце недели, 5 июля 2024 года, поступила информация о том, на проверке в региональном управлении Следственного комитета находится жалоба жительницы Орловской области.

Женщина столкнулась с проблемой получения тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови. Они необходимы ее десятилетнему сыну-инвалиду. Выдача тест-полосок осуществляется непостоянно. Последний раз женщина получала их около двух месяцев назад.

«В аптеке они поставлены на отсроченное обеспечение», – уточнили в Информационном центре СК России.

Глава Следственного комитета поручил Петру Юдину, начальнику орловского подразделения, отчитаться о ходе проверки, включая предварительные и окончательные результаты.