В Орловской области проведено исследование 3055 проб биологического материала на птичий грипп и 1435 образцов от свиней на африканскую чуму: результаты

Ветеринары в Орловской области остаются бдительными из-за возможных рисков распространения африканской чумы свиней (АЧС) и птичьего гриппа. Об этом заявил Алексей Максимовский, начальник управления ветеринарии Орловской области, на аппаратном совещании в областной администрации 15 июля 2024 года.

По его словам, в 2024 году было проведено исследование 3055 проб биологического материала на птичий грипп и 1435 образцов от свиней на АЧС. Очагов этих опасных заболеваний не обнаружено.

Кроме того, проводились анализы на другие заболевания, такие как ящур, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, чума мелкого рогатого скота, бруцеллез и лейкоз. Все они также не были выявлены.

Однако в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) Сосковского района была обнаружена оспа овец и коз. В связи с этим был введен карантин.

Как сообщил Максимовский, на территориях, граничащих с Курской областью, где ранее был выявлен очаг оспы овец и коз, проводится вакцинация животных. На данный момент около 3 тысяч овец и коз уже получили прививки.

Стоит отметить, что в прошлом году в Орловской области было несколько случаев АЧС. Инфекция была обнаружена на территории охотничьего хозяйства ООО «Сапсан», свинокомплекса «Мираторг-Курск», а также в Сосковском районе.