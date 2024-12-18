Последствия разлива нефти в Анапе после крушения двух танкеров

rbc.ru

Вследствие катастрофы с танкерами черное золото было выброшено на живописные берега курорта, сообщает ngnovoros.ru.

Сегодня утром во время мониторинга побережья Черного моря обнаружены тревожные пятна мазута. Нефтепродукты растянулись на десятки километров – от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Местные блогеры щедро делятся в сети шокирующими кадрами: гигантские куски черного мазута дрейфуют у самой кромки воды, выбрасываясь на белоснежный песок, а поверх моря плавает маслянистая пленка, ссылка на видео vkvideo.ru.

По распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, срочно организованы оперативные штабы. Для устранения последствий привлечены группы регионального отряда «Кубань-СПАС» и МЧС России. В настоящий момент на месте работают 267 человек и задействовано 50 единиц техники, с возможностью увеличения сил и средств в случае необходимости. На помощь также пришли волонтеры.

kubnews.ru

Однако всеобщее волнение усугубляет информация о первых жертвах разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.