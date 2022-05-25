«Белоглазовская академия»: по ком звонит колокол?

№17 (686) от 25 мая 2022 г.

«Орловская среда» получила большое количество откликов на публикацию «Зачем уничтожили техникум в Стрелецком»: в редакцию «ОС» звонили и писали выпускники бывшего техникума механизации и электрификации сельского хозяйства (Орловского технического колледжа), который не так давно сделали филиалом Орловского автодорожного техникума.

Официальные органы власти о переименовании, а фактически о ликвидации одного из самых лучших в стране учебных заведений, где готовили специалистов для сельского хозяйства, не сообщали. Как нам стало известно, прошлой осенью не подготовили к отопительному сезону котельную техникума, и студентов с преподавателями на зиму, а затем и на весну перевели из поселка Стрелецкий в Орёл. Помещения колледжа, который теперь именуют филиалом, опустели, система отопления разморозилась, поэтому у бывших преподавателей техникума появились сомнения относительно дальнейшей работы старейшего учебного заведения в прежних стенах.

Узнав о произошедшем «из газеты», бывшие выпускники техникума, без преувеличения, были шокированы. По их мнению, пока еще не поздно, техникум нужно возвращать в его первоначальное состояние: сохранять и укреплять оставшуюся с прежних времен базу, вернуть прежние программы подготовки специалистов.

— Я окончил техникум в 1966 году, — рассказал «ОС» ветеран труда Николай Михайлович Токарев (на фото). — Мы получали там профессии токаря, слесаря, электрика, шофёра, тракториста широкого профиля, мотоциклиста даже давали нам. Механик была основная профессия. Тракторы, комбайны, автоматы, — всё это мы проходили. Выходили специалисты среднего звена широкого профиля. Я бы даже сказал — очень широкого. Нас направляли в совхозы на производственную практику, лично я помощником комбайнера работал в Краснозоренском районе. Все лето мы трудились, хорошая это практика была. Полезная. После неё мы комбайнеры были уже профессиональные. И в техникуме у нас очень хорошая база была: и тракторы, и комбайны, и всё было. После учебы меня направили в совхоз, уже на работу. Работал механиком, обслуживал всю сельхозтехнику: тракторы, комбайны, автомобили, прицепное оборудование: сеялки, плуги, культиваторы, — всё, что было, всё было наше. Это и ремонт, и техобслуживание. Потом меня забрали в армию, три года отслужил, и затем уже я попал на новый участок — в управление монтажных и пусконаладочных работ. В отделе кадров сказали: «Нам такие кадры нужны». Выпускники нашего техникума очень ценились. Головной трест этого предприятия был в Москве. У нас в Орловской области был участок монтажных и пусконаладочных работ республиканского объединения. При облсельхозтехнике. Я пришел туда механиком, потом мастером перевели, потом прорабом, потом стал начальником планово-производственного отдела. И вот я там всю жизнь почти проработал. Эта организация объединяла 56 областей. Чем мы занимались: пятнадцать профессий было у нас: грузоподъемное оборудование, ремонт и обслуживание, это кран-балки, мостовые, козловые краны, кипавтоматика была котельных и химводоочистка, монтаж котлов тоже мы выполняли, всю электрику сельхозтехники в колхозах и совхозах мы делали. Еще раз обращаю внимание: во всем этом я разбирался, имея диплом Орловского техникума механизации и электрификации сельского хозяйства! Зернотоки и прочее — всё обслуживали. Радиостанции тоже: связь районов с колхозами и районов с областью. Это тоже была наша ответственность. Радиостанции поставляли болгарские, мы устанавливали, налаживали, у нас большая группа была. Ремонт станочного оборудования, фрезерные, токарные — все станки, которые имелись в системе сельхозтехники. Мы монтировали и обслуживали, ездили по всей области, у нас пять «летучек» было. Все это планово, не просто так, станки каждый год проверяли, лаборатория охраны труда была, строители были, металлоконструкции готовили, элеваторы строили местные. Триста человек работало, 65 единиц техники было, три крана, две автовышки. Два человека — выпускники нашего техникума – там работали, когда я пришел, потом мы уже направляли в техникум учиться от нашей организации, учили специалистов и забирали их к себе.

Мой товарищ, тоже выпускник стрелецкого техникума, был инженером-электриком, потом главным энергетиком стал в холдинге, вот как учили! Я был начальником участка. Все производство было на мне. Другой мой друг учился вместе с Сапуновым, тем самым Героем соцтруда, о котором вы писали.

Как могли допустить закрытие такого техникума? Не настояли, наверное, руководители, преподаватели? Нельзя было этого позволять. Нужно было доказывать, к главе администрации нужно было сходить, к начальнику управления сельского хозяйства, пока не поздно, и сейчас еще можно. Если он в прошлом году только закрылся. База цела. Помещения целы. Я потому и пришел к вам: им передать, пусть идут, пусть во все колокола бьют. Как это так, механиков не будет?

Сельское хозяйство региона лишают специалистов среднего звена. Все раньше шли в техникум механизации. Это было престижно. Механик умеет всё. Сейчас сложнейшее оборудование на селе, а в автодорожном техникуме — там же одни машины. И комбайны с компьютерами пошли. Без механиков в хозяйствах не обойтись. Не знаю, почему наша власть так решает. Вот в «Куракинском» я работал, так всё на месте они ремонтируют. У них своя мастерская в хозяйстве. Хороший главный инженер там, Кирьянов, я до сих пор у них подрабатываю, меня зовут, то грузоподъемное делать, то зернотоки. Там хорошая бригада работает. Сварщики, электрики. Я с ноля беру зерноток и делаю. Понимаете? Могут и с завода пригласить, но это же не постоянно, а на постоянную работу свои люди нужны. Специалистов уже не хватает. И квалифицированных очень мало. Сейчас меня приглашают делать монтаж и наладку грузоподъемного оборудования, кран-балок, козловых кранов, мостовых кранов. Основы этих знаний давали в техникуме, потом уже опыт нарабатывался. У нас руководитель облсельхозтехники был — Дунаевский Давид Борисович, он потом ректором сельхозинститута стал, очень многому нас научил, докторскую писал и нас за собой возил: поточные линии мы делали, в каждом районе почти. Строился цех, всю начинку, конвейеры, транспортёры, станки и так далее — всё это мы делали. Сейчас, как никогда, необходима такая связь — обучения, производства и науки. Без этого нам село не поднять.

Разломать, разорить — легче, чем построить, это же всем известно, — высказался ещё один бывший выпускник стрелецкого техникума, имеющий многолетний опыт в сфере АПК, Валентин Васильевич Курдюков. — У нас много было такого. Вы сами знаете. Прекрасная база была в техникуме, отлажено было обучение. Выпускники шли работать на село полностью подготовленными, и не только на село. С производством очень хорошо были знакомы студенты. Сейчас мы что наблюдаем: у студентов, которые получают «аграрные» специальности, спрашиваю: «Есть у вас учебные пособия наглядные?» Их нет. Всё на компьютере. На производство ребята приходили даже после академии, они далеки были от производства. Компьютерные игры — вот что было для них производство. Напрямую с ним они связаны не были.

Я окончил техникум в 1963 году. Специальность — техник-механик. Работал после армии в СПТУ в Золотарево год, потом пошел в сельское хозяйство. В московской области пять лет отработал в садоводческом совхозе. Главным инженером работал в колхозе «Ленинский путь», был директором Русско-Бродской сельхозтехники.

Сельскому хозяйству сейчас очень трудно будет, надо более глубоко изучать сельхозспециальности, вернуться к старым программам. Иначе нам не выползти. Земля есть земля, свои особенности у этих профессий. Земля — живая, и нужны живые люди, не компьютеры. С ней ведь надо разговаривать. Я помню агронома своего первого. Сеять еще рано. Как рано? Он разуется, босиком походит по земле, и говорит: «Вот теперь почва созрела. Давайте сеять». Мы сейчас науки такой не знаем. А механик, он должен и в поле быть, и на току, круглый год работали, зимой — в животноводстве. Подготовка семян в складских помещениях — тоже наше дело было. Там же и сортировки стояли, и погрузчики, готовили сами в кузницах бороны, культиваторы, что-то отточить, что-то изготовить новое, работы всегда много, мы от земли не отрывались. Санкции ввели, будут трудности с поставками запчастей. В свое время все повелись на светящееся, «золотое» — импортную сельхозтехнику, импортное-то оно лучше, так преподносили. А надо было развивать своё, усовершенствовать свою технику, отечественную. И специалистов наших не терять, сколько умов уехало за границу! А теперь что? Мы теряем среднее звено. Разве это можно? Нужно, чтобы устойчивое производство было, и качество — на сорок пять лет гарантии.

Недавно один из выпускников Орловского технического колледжа Владимир Деев оставил свой комментарий к публикации «ОС» в соцсети ВКонтакте о закрытии этого учебного заведения:

Как жаль, такой прекрасный колледж был.

Горько узнавать такие новости.

Они похожи на сообщения о смерти близкого человека….

Здесь прошли лучшие годы моей жизни.

Педагогический коллектив стал родным для каждого студента.

Классный руководитель стал вторым родителем для каждого из нас.

Несмотря на то, что прошло уже шесть лет, как я окончил это прекрасное учебное заведение, я помню всех преподавателей, которые меня обучали.

Низкий им поклон за их старание и терпение, за те знания, которые они в нас вкладывали.

Словами невозможно описать всю благодарность им за это.

В народе Орловской технический колледж называли Белоглазовская академия. По фамилии директора, который вкладывал все силы в его развитие.

Надеюсь, его всё же восстановят, и колледж снова засияет в былой славе.

К этим словам недавнего выпускника Орловского технического колледжа нам больше нечего добавить.

Подготовила Наталья Зарубина