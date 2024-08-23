Бензин стал роскошью для жителей Орловской области

Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина в июне 2024 года. Этот показатель отражает соотношение цены топлива и заработной платы в каждом регионе.

Согласно данным, представленным РИА «Новости», бензин для орловцев — это роскошь. Жители региона могут позволить себе купить только 856 литров АИ-92 на свою среднемесячную зарплату. При этом цена на топливо в Орловской области не самая высокая по стране: литр АИ-92 стоит около 51 рубля. Получается, что проблема заключается не в стоимости бензина, а в уровне доходов жителей региона. Это подтверждается выводами экспертов.

-Низкая доступность бензина в большинстве регионов из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами, — говорится в исследовании.

В итоговом рейтинге Орловская область заняла 70 место из 85 возможных. С начала 2024 года стоимость АИ-92 в регионе выросла на 3,5%.

Больше всего бензина могут купить жители столичных регионов и районов Крайнего Севера, сообщает «Орелтаймс».