Бездомных животных больше не умерщвляют: Конституционный суд РФ принял важное решение

В июле 2024 года Конституционный суд Российской Федерации принял решение, которое стало важным шагом в защите прав бездомных животных. Согласно постановлению суда, после отлова бездомных животных нельзя умерщвлять спустя месяц. Это решение было принято после рассмотрения дела по запросу Верховного суда Бурятии, куда поступил административный иск от зоозащитников.

Проблема бродячих собак актуальна и для Краснодарского края. Сообщения о нападениях уличных собак на людей появляются почти каждый день, особенно в Краснодаре. Строительство долгожданного приюта для бездомных животных идёт медленно.

Максим Онищенко, заместитель главы Краснодара, посетил объект и обнаружил отставание от графика строительства. Ранее сотрудники региональной прокуратуры также выразили недовольство ходом работ. Подрядчику было указано на необходимость соблюдения взятых обязательств.