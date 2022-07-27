27 июля 2022



«Безопасная дорога» небезопасна

№24 (693) от 27 июля 2022 г.

Письмо в редакцию

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишу вам, так как терпения уже нет смотреть на безобразный ремонт дороги. Я живу в Северном районе, постоянно хожу по улице Никольской в с. Старцево. В этом году начался ремонт дороги по этой улице. В конце апреля привезли и разгребли щебень. Думала, что скоро заасфальтируют, и будет хорошо ходить, но до сих пор не заасфальтировали. В мае начали делать тротуары.

Пока делали тротуары, люди вынуждены были ходить по щебню, что небезопасно, так как из-под колёс проезжающих мимо машин вылетают камни. Я два с половиной месяца ходила по щебню, разбила обувь. Наконец тротуары сделали, но не везде можно по ним пройти, потому что в одном месте ветки рядом стоящих деревьев расположены на уровне глаз, в другом месте вообще до пояса, и поэтому приходится обходить это место по щебню.

Однако это не всё… Около дома 54 по линии тротуара из земли торчат корни деревьев. В пятницу 22 июля вечером я возвращалась домой и, обходя ветки деревьев, в сумерках не увидела эти корни, зацепилась ногой за них и упала на щебень, повредила колено, руку, разбила ёмкость с ягодами. В начале улицы стоит щит, на котором написано: «Безопасные качественные дороги». Ну ничего себе безопасные!.. То «ветки в глаза лезут», то «корни за ноги хватают», а в другом месте под ветками надо ползти. Хочется «поблагодарить» подрядчика ООО «Дорстрой 57», который должен был завершить ремонт ещё 1 июля».

С уважением, Елена Ивановна, г. Орел

От редакции:

Редакция газеты «Орловская среда» просит прокуратуру Орловской области провести проверку проведения ремонта дороги на ул. Никольской в с. Старцево на предмет обеспечения подрядчиком безопасности граждан при передвижении по указанной дороге.

 

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Опубликовано 27 Июл 2022 в 15:29. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 66

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