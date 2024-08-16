«Безусловно, за каждой женщиной остается право выбора или отказа от материнства»: депутаты Орловской области обсудили инициативу о запрете склонения к абортам

В августе 2024 года на выездном заседании комитета по здравоохранению Орловского областного совета депутаты обсудили инициативу о запрете склонения к абортам. С такой инициативой выступил депутат Владимир Филонов. Он подчеркнул, что подобные законы уже действуют в 14 регионах России и направлены на улучшение демографической ситуации.

— Безусловно, за каждой женщиной остается право выбора или отказа от материнства. Но зачастую благодаря «доброжелательным» советам молодые женщины делают выбор не в пользу рождения ребенка, – отметил Филонов.

Депутат также подчеркнул отсутствие правовых механизмов защиты беременных женщин от давления, направленного на побуждение к аборту.

Другие парламентарии выразили сомнения относительно необходимости такого закона и поинтересовались, какие меры наказания будут применяться в случае его принятия. Филонов пояснил, что за склонение к прерыванию беременности может быть установлена административная ответственность. Под «склонением» понимаются уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждения и требования к женщинам.