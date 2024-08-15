Битва за бренд: Мигель проиграл суд пятигорскому продавцу шуб за право использовать своё имя

В Москве состоялось судебное разбирательство по интеллектуальным правам, в котором известный хореограф Сергей Шестепёров (известный как Мигель) и предприниматель Мгер Гянджумян боролись за право использования бренда MIGEL. Победу одержал Мгер Гянджумян, который остался доволен решением суда и продолжил свой бизнес по продаже шуб в Пятигорске. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Мигель решил зарегистрировать товарный знак MIGEL для своего бизнеса, но столкнулся с проблемой — этот бренд уже был занят. Гянджумян использовал его с 2012 года. Теперь Мигелю придётся искать новое название для своих проектов.