Бизнес-леди из Орла могут принять участие в федеральном проекте «Мама-предприниматель»

Предпринимательницы из Орловской области приглашаются к участию в федеральной программе «Мама-предприниматель». Этот проект организован Министерством экономического развития России и будет проходить во всех федеральных округах. В Орловской области региональный этап стартует 16 сентября 2024 года, а заявки принимаются до 9 сентября 2024 года. Оператором программы выступает центр «Мой бизнес».

В течение пяти дней участницы будут выполнять задания, необходимые для создания бизнеса. Лучшие проекты в каждом регионе получат финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей, а также помощь от партнёров программы. Финалистки смогут пройти дополнительные тренинги и побороться за гранты на развитие бизнеса в размере 1 млн рублей, 500 тысяч и 250 тысяч рублей на федеральном этапе проекта.

Программу «Мама-предприниматель» курирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Она отмечает, что в 2024 году программа будет расширена: увеличится количество регионов-участников с 63 до 70, появятся новые направления — «Мама на селе», «Мама в туризме», «Мама-экспортёр». Также будет увеличен список партнёров проекта. В прошлом году в нём приняли участие более 1500 человек из 63 регионов.

Федеральная образовательная программа и конкурс «Мама-предприниматель» реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на базе центров «Мой бизнес». Цель проекта — помочь женщинам с детьми открыть своё дело. Бесплатное обучение проходит в формате многодневного тренинга-интенсива, где участницы погружаются в деловую среду, разрабатывают бизнес-планы и получают менторскую поддержку. Кроме того, они посещают производства, участвуют в мастер-классах и общаются с руководителями предприятий, сообщает «Орловские Новости».