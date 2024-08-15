Бизнес в Орловской области достиг оборота в 385 миллиардов рублей

Орёлстат проанализировал экономическую активность организаций в Орловской области за первые шесть месяцев 2024 года. Результаты впечатляют: общий оборот составил 385,5 миллиарда рублей, что на 19,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчёте Орёлстата отмечается, что эти данные отражают коммерческую деятельность организаций и включают стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, а также выручку от продажи приобретённых товаров (без учёта НДС, акцизов и других обязательных платежей).

Почти половина всего оборота приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 153,1 миллиарда рублей. На втором месте — обрабатывающие производства с показателем 120,8 миллиарда рублей. Далее следуют сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 36,3 миллиарда рублей; строительство — 12,4 миллиарда рублей; транспортировка и хранение — 11,8 миллиарда рублей; здравоохранение и социальные услуги — 7,4 миллиарда рублей.

Индекс промышленного производства в январе-июне 2024 года вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в июне наблюдалось замедление темпов роста относительно июня 2023 года. Причиной стало снижение активности в обрабатывающем секторе — рост составил всего 1,5% к июню 2023 года и 9% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает «Орелград«.