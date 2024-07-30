Благодаря поддержке Орловской области в Троицком районе ЛНР были восстановлены детские ясли

Фото: администрация Троицкого муниципального округа ЛНР



Благодаря помощи Орловской области, в Троицком районе Луганской Народной Республики были восстановлены ясли. С сентября 2024 года дети начнут посещать обновленное образовательное учреждение «Теремок». В нем будут обучаться 170 детей района.

Площадь двухэтажного здания составляет 2,3 тысячи квадратных метров. Строительство находится на завершающем этапе. По информации пресс-службы правительства Орловской области, регион выделил 120 миллионов рублей в рамках шефской помощи, сообщает «Комсомольская правда«.