Благоустройство Кривцовского мемориала в Болховском районе планируют завершить до 15 октября

О ходе работ по благоустройству Кривцовского сообщил официальный портал Орловской области со ссылкой на районную газету «Болховские куранты».

Работы проводятся в рамках федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». Благоустройство должно завершиться до 15 октября текущего года.

Подрядчик уже выложил 600 кв. метров брусчатки и около 600 метров бордюрного камня. Кроме того, предстоит благоустроить прилегающую территорию: будут установлены новые скамьи, урны, ограждение и план-схема мемориала.

Напомним, на ремонт мемориала выделено 13 млн рублей.