18 августа 2022



Благоустройство Кривцовского мемориала в Болховском районе планируют завершить до 15 октября

О ходе работ по благоустройству Кривцовского сообщил официальный портал Орловской области со ссылкой на районную газету «Болховские куранты».

Работы проводятся в рамках федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». Благоустройство должно завершиться до 15 октября текущего года.

Подрядчик уже выложил 600 кв. метров брусчатки и около 600 метров бордюрного камня. Кроме того, предстоит благоустроить прилегающую территорию: будут установлены новые скамьи, урны, ограждение и план-схема мемориала.

Напомним, на ремонт мемориала выделено 13 млн рублей.

 

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Опубликовано 18 Авг 2022 в 13:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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