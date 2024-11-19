Ближайшие соседи скопинского маньяка не выдержали давления и бросили свои дома: в одном из них поселилась влюбленная фанатка Мохова

Соседи скопинского маньяка бросили свои дома и уехали, а в одном из оставленных бараков поселилась его новая любовь

Как стало известно SHOT, после того как 74-летний Виктор Мохов, отсидевший 17 лет за то, что почти четыре года держал в плену и насиловал двух девушек, вернулся в родной Скопин Рязанской области, атмосфера в городке, мягко говоря, испортилась. Местные боялись такого соседства и, решив, что лучшая защита — это нападение, стали заваливать Мохова угрозами и проклятиями, строго-настрого запрещая ему приближаться к чьим-либо домам.

В итоге многие не выдержали сами — ближайшие соседи побросали свои дома и уехали подальше от зловещего местечка. Мохов же настолько испугался возможной расправы, что повесил у себя рядом с домом муляж камеры. Фонарь, как он считает сам, должен отпугнуть его возможных убийц.

Интересно, что вместе с манией преследования в одной из опустевших построек поселилась некая загадочная незнакомка, к которой Виктор захаживает как к себе домой и якобы помогает по хозяйству. Часто проводит там весь день с утра до вечера и выходит, загадочно улыбаясь. После вопросов про отношения начинает смущаться и резко переводит тему. Сама «новая возлюбленная» ни с кем из соседей не контактирует; известно, что она моложе Мохова и раньше жила в другом городе.

Сейчас за скопинским маньяком установлен надзор, который будет продолжаться ещё два с половиной года. Согласно правилам Мохов обязан находиться дома с 22:00 до 06:00. Но днём он свободно шастает в дом напротив и пугливо выглядывает оттуда из-за занавесок.