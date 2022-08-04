Богоявленский собор Орла вошел в топ-10 достопримечательностей региона

На основании поисковых запросов пользователей сервис «Яндекс.Путешествия» составил рейтинг самых популярных достопримечательностей в регионах России, сообщает «Вечерний Орел».

Запросы анализировались с сентября 2020 года по август 2021 года. По итогам исследования «Яндекс.Путешествия» назвал десять самых популярных достопримечательностей в Орловской области. В топ-10 вошел Богоявленский собор города Орла.

В целом рейтинг по числу поисковых запросов выглядит так:

усадьба «Спасское-Лутовиново»

памятник Ивану Грозному

Адамовская мельница

театр «Свободное пространство»

Кривцовский мемориал

Красный мост

сквер Танкистов

памятник Н. С. Лескову

мемориал «Липовчик»

Богоявленский собор в Орле.