4 августа 2022



Богоявленский собор Орла вошел в топ-10 достопримечательностей региона

На основании поисковых запросов пользователей сервис «Яндекс.Путешествия» составил рейтинг самых популярных достопримечательностей в регионах России, сообщает «Вечерний Орел».

Запросы анализировались с сентября 2020 года по август 2021 года. По итогам исследования «Яндекс.Путешествия» назвал десять самых популярных достопримечательностей в Орловской области. В топ-10 вошел Богоявленский собор города Орла.

В целом рейтинг по числу поисковых запросов выглядит так:

усадьба «Спасское-Лутовиново»

памятник Ивану Грозному

Адамовская мельница

театр «Свободное пространство»

Кривцовский мемориал

Красный мост

сквер Танкистов

памятник Н. С. Лескову

мемориал «Липовчик»

Богоявленский собор в Орле.

 

Тёпленькая пошла: «Орелтеплогаз» пообещал погасить долг перед ТЭЦ до 25 августа
Ремонт не терпит отлагательств?
Орловцы могут купить билеты по «семейному» тарифу онлайн
Опубликовано 04 Авг 2022 в 13:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"