Более 12 миллионов рублей за сутки перевели мошенникам жители Орловской области: доверились незнакомцам

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В среду, 27 ноября 2024 года, стало известно, что за одни сутки мошенники обманули жителей Орловской области более чем на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Один из пострадавших — житель Мценского района. Он поверил, что его деньги нужно перевести на «безопасный счёт», и лишился более 11 миллионов рублей. Мужчина потерял не только свои сбережения, но и кредитные средства, которые он взял, доверившись незнакомцу. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершённое в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ещё одна жертва мошенников — пенсионерка из Орла. Несколько месяцев назад она вызывала газовую службу. Недавно ей позвонили неизвестные, представившиеся работниками газовой службы. Женщина сообщила им пароли, пришедшие в SMS, и мошенники украли с её счёта около полумиллиона рублей, пишет newsorel.ru.

Другая жительница Орла также поверила незнакомым людям и перевела на «безопасный счёт» 900 тысяч рублей.

По фактам этих преступлений в Орле возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

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