25 июля 2022



Более 120 мероприятий, посвященных Дню города, пройдут в Орле (6+)

В настоящее время в Орле завершается благоустройство мемориальных объектов, памятников, обелисков, монументов и мест захоронений участников Великой Отечественной войны.

Город украшают к празднику. В частности, будут подсвечены фасады зданий, установлены тематические баннеры на улицах города. В общественном транспорте и на светодиодных экранах будут транслироваться видеоролики, посвященные празднованию Дня города.

Всего в Орле пройдут более 120 мероприятий.

4 августа с 18.00 начнется шествие участников Международного фестиваля «Орловская мозаика». Порядка 15 творческих коллективов, в том числе из Донецкой народной республики, Республики Беларусь, Краснодарского края, городов Воронеж, Курск и Липецк пройдут от памятника Н.С. Лескову к площади Ленина.

5 августа в ландшафтном парке «Дворянское гнездо» в 18.00 состоится конное шоу. Свое мастерство продемонстрируют всадники конно-спортивной школы, конного двора «Вязки», выступят кавалерийский взвод батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Орлу, команды Злынского племенного конезавода и Орловского ипподрома. В 22.00 небо над городом озарится праздничным фейерверком.

В этом году гостями города Орла станут представители официальных делегаций из Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Беларусь, государственной корпорации «Росатом», Орловского землячества в Санкт-Петербурге.

Гостями праздника также станут подшефные воинские части: командование атомного подводного крейсера «Орел», 28-я гвардейская ракетная краснознаменная дивизия города Козельска, личный состав 203-го отдельного авиационного полка самолетов-заправщиков города Рязань, Почётные граждане Орла.

По информации официального портала Орловской области

 

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Опубликовано 25 Июл 2022 в 14:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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