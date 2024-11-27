Более 124 миллионов рублей похитили при строительстве школы в Орловской области

Фото: ridus.ru

Сегодня, 27 ноября 2024 года, прокуратура Орловской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 124 млн рублей при строительстве школы в деревне Жилина Орловского муниципального округа.

Часть выделенных на строительство средств была обналичена и похищена через счета субподрядной организации ООО «Кристал», которая выполняла строительные работы.

-Часть из полученных в рамках исполнения контракта бюджетных средств подрядчиком по фиктивным основаниям была перечислена на счета субподрядной организации ООО «Кристал», а также на счета других юридических лиц, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность, и впоследствии «обналичена, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы прокурорской проверки были переданы следователям, которые возбудили уголовное дело в отношении учредителя подрядной организации ООО «АС Монтаж» и директора ООО «Кристал» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как стало известно ООО «Кристал» возглавляет Сергей Буланов, пишет орелtimes.

В июле этого года состоялось совещание у прокурора Орловской области Алексея Тимошина, посвящённое строительству этой школы. Заместитель прокурора области Сергей Панкратов напомнил участникам и подрядчикам о довольно крупных суммах аванса, полученных из бюджета, и поинтересовался, сколько из этих денег осталось и как они были потрачены.

-На счету осталось 134 млн рублей. Денежные средства были потрачены на приобретение проведение подготовительных работ, в частности, на закупку арматуры и других материалов и работ, — ответил представитель АС «Монтаж».

В завершение совещания Алексей Тимошин предупредил подрядчиков об уголовной ответственности за нецелевое расходование и хищение бюджетных средств, а также подчеркнул, что за срыв сроков они могут быть привлечены к ответственности. Но, похоже, его предупреждение не было услышано.

Ранее мы писали, что в Сбербанке назвали три наиболее популярных способа обмана россиян в 2024 году.