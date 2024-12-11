Более 1,5 миллиона рублей на корм зубрам собрали в национальном парке «Орловское полесье»

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В среду, 11 декабря 2024 года, стало известно, что в национальном парке «Орловское полесье» идёт сбор средств на корм зубрам. На данный момент собрано уже более 1,5 млн рублей из необходимых 2,7 млн. Сбор средств организован на платформе СберВместе.

На собранные деньги благотворительный фонд «Созидание» закупил и передал в Орловское полесье 5 тонн соли в брикетах. Соль — любимое лакомство зубров, содержащее необходимый минеральный комплекс, пишет орелtimes.

Ранее благодаря поддержке неравнодушных людей удалось приобрести рулонный пресс-подборщик для заготовки сена.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили ввести уголовное наказание за истребление бездомных животных.