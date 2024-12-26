Более 150 млн рублей будет потрачено на водопровод для орловского кампуса

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В Орле было принято решение о внесении изменений в городской бюджет, чтобы осуществить строительство водопровода, который будет служить связующим звеном для студенческого кампуса на Наугорском шоссе. Депутаты единодушно одобрили перераспределение более 155 миллионов рублей в этот день, 25 декабря.

Заместитель мэра Орла, Алексей Степанов, разъяснил, что выделенные средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Он выразил уверенность, отметив, что в 2025 году эти средства будут восполнены городу из регионального бюджета.

На первом этапе проекта предусмотрено возведение водопроводной сети, которая начнется от улицы Цветаева и пройдет через улицы Героев Пожарных, Картукова, Скворцова и далее по Наугорскому шоссе. Второй этап охватит строительство водопроводных сетей от улицы Скворцова до улиц Сурнева, Генерала Горбатова, Донецкой и переулка Луганского, сообщает «Орел-Новости».