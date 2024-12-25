Более 1500 новогодних мероприятий пройдёт в Орловской области

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В новогодние праздники в Орловской области пройдет около 1500 мероприятий, что было озвучено 24 декабря на аппаратном совещании в областной администрации.

– Мы должны создать праздник, прежде всего, для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей из семей участников СВО, многодетных семей и интернатных учреждений. К вопросу безопасности необходимо отнестись с особым вниманием, – подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

При организации мероприятий акцент будет сделан на семейные ценности. В четырех театрах состоится больше 150 спектаклей, которые соберут 44 тысячи зрителей. В областных музеях, помимо экскурсионных программ, запланированы новогодние утренники и рождественские елки с выставками старинных елочных игрушек.

Библиотеки предложат своим читателям увлекательные литературные путешествия, а любители балета смогут насладиться прямой трансляцией «Щелкунчика» в одном из кинотеатров. С 25 декабря на улице Ленина начнет работу новогодняя ярмарка, а 29 декабря откроется каток на одноименной площади, сообщает «Вести-Орел».