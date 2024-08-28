Более 200 автобусов в Орловской области будут возить школьников на учебу

В новом 2024/2025 учебном году школьников из отдалённых районов Орловской области будут развозить 225 автобусов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Комфортно и безопасно добираться до своих учебных заведений теперь смогут 6 672 школьника. Всего будет организовано 485 маршрутов, которые свяжут 178 сельских школ. Это поможет детям из глубинки получить качественное образование и расширить свой кругозор.

Напомним, что в этом году Орловская область получила ещё 14 новых школьных автобусов. Они также выйдут на маршруты в новом учебном году.

Ранее мы сообщали, что утвердили график каникул в 2024–2025 учебном году.