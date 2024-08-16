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Более 3 тысяч беженцев из Курской области прибыли в Орловскую: в пунктах временного размещения находится 1617 человек

Светлана Соколова
16 августа 2024
Фото: blogforest.ru

Сегодня, 16 августа 2024 года, губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире сообщил, что регион принял уже более трех тысяч человек, покинувших Курскую область.

Наибольшее количество беженцев прибыло на прошлой неделе. По данным на текущий момент, в пунктах временного размещения (ПВР) находится 1617 человек.

— Работа идет в ежедневном режиме, мы стараемся оперативно решать все возникающие вопросы,

— отметил губернатор.

Кроме того, губернатор сообщил, что уже с 19 августа на въезде в Орловскую область будет установлен большой информационный баннер, содержащий подробную информацию для прибывающих беженцев.

Ранее мы сообщали, что в Орловской области открыты четыре горячие линии для жителей приграничных районов Курской области, вынужденно покинувших свои дома.

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