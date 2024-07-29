Более 37,5 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Ливенском районе

В 2024 году планируется масштабный ремонт дорог в Ливенском районе. На эти цели будет выделено более 37,5 миллионов рублей из регионального Дорожного фонда. Дополнительно район выделит 1,8 миллиона рублей на софинансирование проекта. Об этом сообщил портал Орловской области.

Уже сейчас можно увидеть результаты работы: комиссия приняла отремонтированный участок дороги по улице Новой в селе Сосновка. Также завершается ремонт на участке по улице Центральной в селе Речица. Кроме того, выполнен капитальный ремонт дорожного участка в посёлке Совхозный по улице Сергеевской.

Эти инвестиции в дорожную инфраструктуру не только улучшат качество жизни местных жителей, но и создадут основу для дальнейшего развития района.