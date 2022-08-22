Более 8 000 «временных» земельных участков орловцев сняты с кадастрового учета

Сведения более чем о восьми тысячах земельных участках со статусом «временный» исключены из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Региональное управление Росреестра напоминает: «временные» участки были образованны и поставлены на кадастровый учет с 1 марта 2008 года по 1 января 2017 года, но права на них так и не были зарегистрированы.

«Единственное законное доказательство права собственности — это регистрация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Теперь земельным участкам со статусом «временный» присвоен статус «архивный». А это значит, что для того, чтобы зарегистрировать право собственности на такой земельный участок, теперь придется начать заново весь процесс оформления.

Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который определит координаты границ земельного участка и подготовит межевой план. Затем нужно подать заявление в Росреестр для осуществления кадастрового учета и регистрации права собственности. При этом земельному участку будет присвоен новый кадастровый номер», — поясняет Надежда Кацура, руководитель регионального Управления Росреестра.

Земельный участок, права на который не зарегистрированы, нельзя сдать в аренду или использовать в качестве залога при ипотечном кредите.

Кроме того, при продаже земли, права на которую не оформлены надлежащим образом, для государственной регистрации перехода права к покупателю сначала потребуется зарегистрировать право продавца на данную недвижимость.