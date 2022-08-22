22 августа 2022



Более 8 000 «временных» земельных участков орловцев сняты с кадастрового учета

Сведения более чем о восьми тысячах земельных участках со статусом «временный» исключены из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Региональное управление Росреестра напоминает: «временные» участки были образованны и поставлены на кадастровый учет с 1 марта 2008 года по 1 января 2017 года, но права на них так и не были зарегистрированы.

«Единственное законное доказательство права собственности — это регистрация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Теперь земельным участкам со статусом «временный» присвоен статус «архивный». А это значит, что для того, чтобы зарегистрировать право собственности на такой земельный участок, теперь придется начать заново весь процесс оформления.

Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который определит координаты границ земельного участка и подготовит межевой план. Затем нужно подать заявление в Росреестр для осуществления кадастрового учета и регистрации права собственности. При этом земельному участку будет присвоен новый кадастровый номер», — поясняет Надежда Кацура, руководитель регионального Управления Росреестра.

Земельный участок, права на который не зарегистрированы, нельзя сдать в аренду или использовать в качестве залога при ипотечном кредите.

Кроме того, при продаже земли, права на которую не оформлены надлежащим образом, для государственной регистрации перехода права к покупателю сначала потребуется зарегистрировать право продавца на данную недвижимость.

 

В Орле состоится конкурс боди-арта
В Орле утвердили порядок бесплатного предоставления земельных участков гражданам
Орловский Роспотребнадзор проверил качество воды в местах массового купания
Опубликовано 22 Авг 2022 в 14:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"