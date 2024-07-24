Более 80 млн рублей заплатила Блиновская налоговой: долг блогерши на сегодняшний день составляет 1,213 млрд рублей

Сегодня, 24 июля 2024 года, стало известно, что Елена Блиновская заплатила более 80 млн рублей долга перед ФНС. Общая задолженность Елены теперь составляет 1,213 млрд рублей.

Полторы недели назад, по информации SHOT, «королева марафонов» была должна налоговой 1,296 млрд рублей. С тех пор сумма задолженности уменьшилась на 83,3 млн рублей. Тем не менее, долг ещё остаётся внушительным — 1 213 406 865 рублей.

Ранее адвокаты Блиновской утверждали, что 220 млн из суммы были начислены по ошибке. Защитники блогерши подали жалобу, но суд оставил размер задолженности без изменений.