Более чем в миллиард рублей обойдется реставрация 51 километра дорог в Орле

Сегодня, 8 июля 2024 года, стало известно о планах по ремонту дорожной инфраструктуры в Орле. На совещании в региональной администрации огласили, что в текущем году запланирован ремонт 82 участков дорог общей длиной 51 километр. Стоимость реставрации дорог составит свыше миллиарда рублей.

Работы на улице Городская, протяжённостью 1,3 км, обойдутся примерно в 67 миллионов рублей.

Также сообщается о завершении ремонта на улице Покровской, где после проверки не было обнаружено никаких недочётов, и дорога была принята в эксплуатацию. Кроме того, успешно завершён первый этап ремонта на улице Пролетарская Гора.