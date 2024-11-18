Более полутысячи инвалидных кресел готовится закупить соцфонд Орловской области

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Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области готовится обеспечить граждан, нуждающихся в особой заботе, новыми креслами-колясками. Для этого на портале Госзакупок был размещён соответствующий тендер. Закупленные кресла предназначены для социального обеспечения жителей региона в 2025 году. На эти цели выделено 16,4 миллиона рублей.

Чиновники рассчитывают приобрести 590 кресел различных видов и конфигураций. Стоимость каждого кресла составит около 27 886 рублей, пишет орелtimes.

В настоящее время тендер находится на стадии поиска подрядчика. От него также требуется предоставить 12-месячную гарантию на каждое кресло.

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