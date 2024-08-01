Более шести тысяч семей в Орловской области получат «чернобыльские» выплаты: куда подать заявление

Сегодня, 1 августа 2024 года, стало известно, В Орловской области родители, которые живут на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, получат компенсацию на питание, а также ежемесячную выплату на каждого ребенка до трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Чтобы получить выплаты, нужно подать заявление в клиентскую службу Отделения Социального фонда по Орловской области или в МФЦ. Также можно воспользоваться порталом Госуслуг. Ответ придёт в течение пяти рабочих дней. Выплаты назначаются с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Размер компенсации для детей до года составит 832,67 рубля в месяц, а для двух- и трёхлетних детей — 724,05 рубля. Ежемесячная выплата на детей до полутора лет составляет 4758,24 рублей, а в следующие полтора года жизни ребёнка она увеличится до 9516,48 рублей.