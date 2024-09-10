Более сотни учителей требуются Орловской области: нагрузка на действующих преподавателей увеличивается

В Орловской области не хватает учителей. По словам руководителя Департамента образования Орловской области Ирины Патроновой, региону требуется 121 педагог. На совещании в областной администрации 9 сентября 2024 года она отметила, что к началу учебного года в школы региона трудоустроены 105 молодых специалистов. Восемь учителей нашли работу благодаря программе «Земский учитель».

Сейчас в образовательных учреждениях региона работает около 14 тысяч педагогов, из них 6487 — учителя. Ранее Ирина Патронова сообщала, что предметы будут преподаваться за счёт увеличения нагрузки на действующих учителей и перераспределения обязанностей.

Нехватка учителей остаётся острой проблемой для Орловской области. Власти пытаются привлечь новых специалистов, но пока ситуация не улучшается.

Ранее мы сообщали, что Валентина Кононова, учитель православной гимназии в Орле получила звание «Почётный работник образования».