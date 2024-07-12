Более трёх тысяч детей отдохнули в Орловских оздоровительных лагерях

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня, 12 июля 2024 года, стало известно, что более трёх тысяч детей из Орла и области приняли участие в профильных сменах оздоровительных лагерей и санаториев. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Ребята смогли поучаствовать в различных активностях, среди которых были профильные смены: «Время первых», «Орлята России», «Равный обучает равного», «Наследники Великой Победы», «Юнармейцы, вперёд» и «Круг добра».

В лагерях дети не только весело проводили время, но и развивались. Они занимались творчеством, соревновались в спортивных играх и участвовали в интеллектуальных программах.