Больно ли рожать и как подготовка к родам эффективные советы

Роды – это сложный процесс, который может пугать будущих мам. В фильмах и рассказах старших родственниц роды часто изображаются как болезненное и пугающее событие. Мы решили разобраться, так ли это на самом деле, и поговорили с Олей Крумкач – акушером-гинекологом и ведущей подкаста «Раздвиньте ноги». Рассказала Дарья Полещикова.

Что происходит во время родов

Процесс родов состоит из трёх этапов:

Первый этап – раскрытие шейки матки. Женщина чувствует регулярные схватки, частота и продолжительность которых постепенно увеличиваются.

Второй этап – прохождение ребёнка через родовые пути и появление на свет.

Третий этап – рождение плаценты с прикреплённой к ней пуповиной.

Первые роды обычно длятся от 8 до 12 часов, а вторые и последующие – около пяти часов.

Учёные связывают длительность и сложность родов с так называемой акушерской дилеммой. Чтобы ходить и бегать на двух ногах, людям нужен узкий таз. А чтобы рожать детей с большим мозгом и объёмной головой, наоборот, широкий. Из-за этого противоречия голова младенца очень плотно прилегает к родовым путям и вызывает у женщины боль.

Почему роды могут быть болезненными

Боль в родах – это нормально. Она может быть вызвана физиологическими причинами, такими как раскрытие шейки матки, накопление молочной кислоты в мышцах во время схваток и раздражение брюшины и внутренней поверхности крестца при прохождении ребёнка через родовые пути. Интенсивность боли зависит от индивидуальных особенностей анатомии и болевого порога.

Кроме того, на ощущения во время родов влияет психоэмоциональное состояние женщины. Страх может усиливать боль, потому что подавляет выработку эндорфинов – гормонов, которые отвечают за физиологическое обезболивание и помогают расслабиться. Также страх усиливает выработку гормонов стресса – адреналина и кортизола. Это может привести к раскоординации работы мышц, спровоцировать судороги и характерную дрожь в теле во время родов. Сосуды сдавливаются, кровообращение нарушается и боль усиливается.

Как сделать роды менее болезненными

Акушер-гинеколог и ведущая подкаста «Раздвиньте ноги» объясняет, что боль в родах — это нормально. Во-первых, её вызывают физиологические причины: раскрытие шейки матки, накопление молочной кислоты в мышцах во время схваток, раздражение брюшины и внутренней поверхности крестца при прохождении ребёнка через родовые пути. Также женщина чувствует сопротивление мышц тазового дна. Интенсивность боли зависит от индивидуальных особенностей анатомии и болевого порога.

Можно ли научиться рожать?

Оказывается, можно! В акушерстве даже есть такое понятие, как повторные роды. Они обычно проходят быстрее и легче первых. Это связано с тем, что организм женщины уже имеет опыт родов, шейка матки открывается быстрее, а женщина чувствует себя увереннее и умеет облегчать боль естественными методами.