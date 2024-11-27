Больше недели „Орёлводоканал“ борется с последствиями загрязнения труб

Орловцы продолжают выражать свое недовольство в социальных сетях по поводу ржавой воды, текущей из кранов. Как стало известно из мэрии Орла, процесс промывки труб всё ещё затягивается, сообщает oreltimes.ru.

Во время прямого эфира губернатора 26 ноября жители сообщили, что на адресах: ул. Достоевского, 8 и Планерная, 67 вода имеет неприятный ржавый оттенок.

«Работы по промывке продолжаются», — подтвердили в мэрии.

Всех, кто сталкивается с проблемой грязной воды, чиновники перенаправляют в диспетчерскую службу для вызова специалистов «Орёлводоканала» с целью проведения целевой промывки.

Проблема с ржавой водой возникла у орловцев неделю назад, охватив всю округу, за исключением Северного района. В мэрии пояснили, что возникновение ржавчины в кранax связано с аварией на Кромском водозаборном узле, что усугубилось скачком напряжения в электросети. Исправить ситуацию обещали в течение недели.

Однако, судя по продолжающимся жалобам, этого времени оказалось недостаточно, чтобы вернуть чистоту в водоснабжение для всех орловцев.