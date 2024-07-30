Чтобы быстрее забеременеть, нужно раньше лечь спать: новое исследование китайских ученых

Учёные из Китая выяснили, что женщины, которые ложатся спать до 22:45, имеют больше шансов забеременеть. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Frontiers in Endocrinology.

В исследовании приняли участие 7670 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, планирующих беременность. В течение четырнадцати дней участницы носили акселерометр на запястье, чтобы учёные могли точно определить их режим сна.

Результаты исследования показали, что у тех женщин, кто засыпал после 22:45, шансы забеременеть в течение года были на 26% ниже, чем у тех, кто ложился спать раньше. При этом у женщин, засыпающих до 22:45, различий в уровне фертильности не было обнаружено.

Исследователи предполагают, что поздний отход ко сну может негативно влиять на гормональный баланс, который важен для женской репродуктивной системы. Это может быть одной из причин снижения шансов на беременность у женщин, предпочитающих ложиться спать позже 22:45.