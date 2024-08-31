«Бред какой-то»: Анастасия Волочкова высказалась о предложении проверять артистов на алкоголь

Известная балерина Анастасия Волочкова высказалась о предложении депутатов проверять артистов на употребление алкоголя перед выходом на сцену. В своём блоге в социальной сети она назвала эту идею бредом, сообщили NEWS.ru.

По мнению Волочковой, звёзды могут делать что угодно в личной жизни, но на сцене они должны быть полностью ответственными за свои действия. Балерина подчеркнула, что артистам балета, фигуристам, каскадёрам и гимнастам нужна координация движений для выступлений, поэтому они не могут позволить себе находиться на сцене в нетрезвом состоянии.

— Бред какой-то. Падающих пьяных и под наркотой артистов шоу-бизнеса многие наблюдали. Да, это существует. Я не понимаю, как это относится ко мне. Я работаю на пуантах. С травмами, с увечьями, с мозолями, стираю ноги в кровь… Неужели в стране нет других проблем? Позорище какое-то. Вот если бы приняли закон о совести и добропорядочности, я была бы за руками и моими длинными и стройными ногами, — заявила артистка.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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