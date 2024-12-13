Будущее «Орловского полесья»: как цифровые технологии помогут спасти зубров

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Сегодня, 13 декабря 2024 года, стало известно, что Росзаповедцентр Минприроды России, в зону ответственности которого входит и национальный парк «Орловское полесье», планирует разрабатывать зелёные технологии для защиты окружающей среды. Специалисты хотят использовать цифровые решения, чтобы сохранить природу и восстановить экосистемы.

Министерство природных ресурсов и экологии заинтересовано в инновационных разработках, которые помогут сберечь уникальные ландшафты и многообразие живых существ. Также ведомство хочет продвигать идеи устойчивого развития и экологического просвещения, пишет newsorel.ru.

Эти планы обсуждались на конференции AI Journey, где Росзаповедцентр заключил соглашение со Сбером. Вместе они будут создавать цифровые инструменты для изучения и охраны природы, а также оценивать воздействие человека на окружающую среду. Кроме того, партнёры намерены поддерживать стартапы и исследователей, работающих над новыми экологичными технологиями и искусственным интеллектом.

Ранее мы писали, что более 1,5 миллиона рублей на корм зубрам собрали в национальном парке «Орловское полесье».