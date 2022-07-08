8 июля 2022



Будущие художники расписали один из старейших храмов Орла

Пятеро студентов Орловского художественного училища имени Мясоедова прошли практику в Троице-Васильевском храме города Орла. Практика проходила в течение трех недель. За это время студенты расписали правую стену нижней церкви Троице-Васильевского храма. Для росписи использовали древнерусский орнамент, — рассказали в пресс-службе орловской митрополии.

Практической работе предшествовала большая подготовка. Под руководством преподавателя художественного училища, члена Союза художников России и иконописца Константина Чичерова студенты готовили эскизы и чертежи, используя в том числе компьютерную графику. Кстати, практику на этом приходе студенты Орловского художественного училища имени Г. Г. Мясоедова проходят каждое лето. За это время удалось расписать бо́льшую часть нижней церкви. Прихожане работой студентов довольны.

 

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Опубликовано 08 Июл 2022 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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