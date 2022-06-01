Бунинская библиотека открывает в Орле летний читальный зал (12+)

Летний читальный зал откроется 2 июня в 11.00 на площадке перед зданием Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина.

На литературной площадке будет представлена выставка «Большое книжное путешествие». На творческой площадке маленькие посетители смогут принять участие в мастер-классе: ребята своими руками изготовят открытки, которые в зимнее время будут напоминать им о лете.

Также гостей мероприятия ждут разнообразные конкурсы и викторины. Завершится праздник тематическим флешмобом.