Бурак Озчивит впервые снимется в российском фильме: один съёмочный день турецкого актера стоит от полутора до трёх миллионов рублей

Турецкий актёр Бурак Озчивит, звезда турецких сериалов и любимец российских девушек, впервые снимется в российском фильме. По данным Mash, он согласился участвовать в проекте с Рузилем Минекаевым.

Съёмки сцен с участием Бурака пройдут в Альметьевске. 24 августа 2024 года для актёра забронирован номер в одном из отелей Казани. Размер гонорара турецкого принца пока не разглашается, но, по имеющейся информации, один съёмочный день звезды «Великолепного века» и других популярных турецких сериалов стоит от полутора до трёх миллионов рублей.

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