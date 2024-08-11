Быстрые маринованные кабачки с мёдом и яблочным уксусом

Хотите попробовать необычную закуску, которая удивит ваших гостей? Тогда этот рецепт для вас! Сочетание острого чеснока и сладкого мёда делает эти кабачки невероятно вкусными. И самое главное — их можно есть уже через 15 минут после приготовления!
Время приготовления: 30 мин.
Количество порций: 4
Ингредиенты:
- Кабачки — 500 г;
- Укроп свежий — 1 пучок;
- Чеснок — 6 зубчиков;
- Яблочный уксус — 30 мл;
- Растительное масло — 70 мл;
- Мёд — 1 ст. ложка;
- Соль — ¼ ч. ложки;
- Перец чёрный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте кабачки на тонкие ломтики с помощью овощечистки. Порубите укроп. Пропустите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты.
- Соедините уксус, масло, мёд, соль и перец. Залейте маринадом кабачки. Уберите в холодильник на 15 минут.
По желанию добавьте больше соли.