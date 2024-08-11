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Быстрые маринованные кабачки с мёдом и яблочным уксусом

Лилия Липчанская
11 августа 2024
Фото: vosadu-li-vogorode.ru

Хотите попробовать необычную закуску, которая удивит ваших гостей? Тогда этот рецепт для вас! Сочетание острого чеснока и сладкого мёда делает эти кабачки невероятно вкусными. И самое главное — их можно есть уже через 15 минут после приготовления!

Время приготовления: 30 мин.
Количество порций: 4

Ингредиенты:

  • Кабачки — 500 г;
  • Укроп свежий — 1 пучок;
  • Чеснок — 6 зубчиков;
  • Яблочный уксус — 30 мл;
  • Растительное масло — 70 мл;
  • Мёд — 1 ст. ложка;
  • Соль — ¼ ч. ложки;
  • Перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачки на тонкие ломтики с помощью овощечистки. Порубите укроп. Пропустите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты.
  2. Соедините уксус, масло, мёд, соль и перец. Залейте маринадом кабачки. Уберите в холодильник на 15 минут.

По желанию добавьте больше соли.

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