Быстрые маринованные кабачки с мёдом и яблочным уксусом

Хотите попробовать необычную закуску, которая удивит ваших гостей? Тогда этот рецепт для вас! Сочетание острого чеснока и сладкого мёда делает эти кабачки невероятно вкусными. И самое главное — их можно есть уже через 15 минут после приготовления!

Время приготовления: 30 мин.

Количество порций: 4

Ингредиенты:

Кабачки — 500 г;

Укроп свежий — 1 пучок;

Чеснок — 6 зубчиков;

Яблочный уксус — 30 мл;

Растительное масло — 70 мл;

Мёд — 1 ст. ложка;

Соль — ¼ ч. ложки;

Перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачки на тонкие ломтики с помощью овощечистки. Порубите укроп. Пропустите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты. Соедините уксус, масло, мёд, соль и перец. Залейте маринадом кабачки. Уберите в холодильник на 15 минут.

По желанию добавьте больше соли.