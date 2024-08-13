Быстрый и сытный суп «Три банки»: как приготовить студенческое блюдо

В советское время люди часто готовили блюда из того, что было под рукой. Одним из таких блюд стал суп «Три банки», который придумали студенты. Этот рецепт до сих пор пользуется популярностью благодаря простоте приготовления и насыщенному вкусу.

Для приготовления супа вам понадобятся:

банка томатов в собственном соку;

банка белой фасоли в томатном соусе;

банка тунца в собственном соку;

два зубчика чеснока;

половина чайной ложки сухой аджики;

столько же сухой паприки;

соль по вкусу.

Приготовление:

1. Нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле с толстым дном до золотистого цвета. Затем добавьте к луку пропущенный через пресс чеснок и также обжарьте. Всыпьте в кастрюлю сухую аджику и паприку.

2. Добавьте к овощам банку томатов и потушите их вместе. Затем положите фасоль и тунец, перемешайте все ингредиенты и залейте кипятком. Дождитесь, пока суп закипит, и блюдо готово!