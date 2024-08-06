Быстрый томатный суп с мидиями

Если вы возьмёте за основу томаты в собственном соку, то сможете приготовить этот суп всего за 20 минут.
Время приготовления:
- Общее: 20 мин.
- Активное (требуется ваше участие): 10 мин.
Количество порций: 4
Ингредиенты:
- Помидоры в собственном соку — 800 г;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Петрушка или кинза — ½ пучка;
- Растительное масло — 1–2 ст. ложки;
- Хлопья красного перца — ½ ч. ложки;
- Сухое белое вино — 100 мл;
- Куриный или рыбный бульон — 700–800 мл;
- Соль — по вкусу;
- Мидии в раковинах — по желанию.