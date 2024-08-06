Быстрый томатный суп с мидиями

Если вы возьмёте за основу томаты в собственном соку, то сможете приготовить этот суп всего за 20 минут.

Время приготовления:

Общее: 20 мин.

Активное (требуется ваше участие): 10 мин.

Количество порций: 4

Ингредиенты: