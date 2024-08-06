Орловская среда - региональный сайт Орловской области

Быстрый томатный суп с мидиями

Лилия Липчанская
06 августа 2024
Фото: greco-food.ru

Если вы возьмёте за основу томаты в собственном соку, то сможете приготовить этот суп всего за 20 минут.

Время приготовления:

  • Общее: 20 мин.
  • Активное (требуется ваше участие): 10 мин.

Количество порций: 4

Ингредиенты:

  • Помидоры в собственном соку — 800 г;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Петрушка или кинза — ½ пучка;
  • Растительное масло — 1–2 ст. ложки;
  • Хлопья красного перца — ½ ч. ложки;
  • Сухое белое вино — 100 мл;
  • Куриный или рыбный бульон — 700–800 мл;
  • Соль — по вкусу;
  • Мидии в раковинах — по желанию.
Нравится: 0

Что будем искать? Например,Человек