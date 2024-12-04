Бюджетные и оригинальные подарки на Новый год: как порадовать близких и не опустошить кошелёк

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Новый год — это время чудес, волшебства и подарков. Но что делать, если бюджет ограничен? Не стоит отчаиваться! Существует множество способов сделать подарок близким, не тратя много денег. Главное — подойти к выбору подарка с умом и креативностью.

Подарки своими руками

Самодельные подарки — отличный способ показать свою заботу и внимание. Они не только экономят деньги, но и создают атмосферу тепла и уюта. Вот несколько идей для подарков своими руками:

Ароматические свечи. Для создания такой свечи вам понадобятся воск, фитиль, кружка или небольшая стеклянная банка. Растопите воск на водяной бане, добавьте эфирные масла (лаванда, апельсин и другие), закрепите фитиль и залейте массу в ёмкость. После застывания свеча готова.

Баночка с посланием. Возьмите стеклянную банку, напишите 50 приятных пожеланий или мотивационных фраз на бумажках. Скрутите их в трубочки, перевяжите ленточкой и сложите в банку. Это трогательный подарок, который поддержит близкого весь год.

Домашнее варенье. Сварите его из сезонных фруктов (например, яблок или клюквы). Украсьте крышку яркой аппликацией, подпишите баночку, добавив личное пожелание.

Эти подарки не только бюджетные, но и оригинальные. Они будут радовать ваших близких долгое время, пишет mail.ru.

Сезонные скидки: что купить заранее

Начало декабря — время выгодных распродаж. В этот период можно купить подарки по сниженным ценам. Важно знать, где искать скидки, чтобы не переплачивать. Вот некоторые товары, которые можно приобрести заранее:

Косметика и парфюмерия. «Чёрная пятница» или «Киберпонедельник» — идеальные дни для покупки набора кремов или парфюмерии. Заранее следите за ценами в интернет-магазинах, чтобы избежать маркетинговых трюков.

Гаджеты. Наушники, фитнес-браслеты или аксессуары для смартфонов часто продаются по акции. Планируйте покупки на эти дни, чтобы сэкономить до 50%.

Декор. Закупите праздничные гирлянды, ленты и яркую упаковочную бумагу. Ближе к Новому году такие товары стоят дороже.

Оригинальные подарки для родных

Выбор подарков для близких может быть сложным заданием. Чтобы удивить семью, не обязательно тратить много, достаточно капли креативности. Вот несколько оригинальных идей:

Закажите персональный календарь с фотографиями семьи. Это недорогой, но запоминающийся подарок, который украсит дом.

Соберите набор из мелочей: шоколадок, чая, мини-игрушек. Положите их в красивую коробку, добавьте записки с пожеланиями.

Сделайте семейное бинго или карточки с вопросами. Например, «Какое ваше самое яркое новогоднее воспоминание?» — домашние настольные игры помогут сблизиться.

Такие подарки не только порадуют близких, но и создадут атмосферу праздника.

Подарки на всю семью: удобно и выгодно

Иногда проще сделать один подарок, который будет полезен всем родственникам, живущим вместе. Это не только экономит деньги, но и подчёркивает вашу заботу. Вот несколько практичных вариантов:

Если в жилье есть пустая стена, приобретите проектор. Смотрите фильмы, создавая атмосферу кинотеатра. Найти бюджетные модели можно заранее в интернет-магазинах.

Соберите коробку с набором для какао: кружки, пачка с порошком, зефирки и молотая корица.

Сделайте альбом с распечатанными фотографиями, надписями и яркими моментами года. Это не только бюджетно, но и трогательно.

Выбирайте подарки, которые будут радовать и приносить пользу всей семье.

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