Бывшие полицейские из Дмитровского района пойдут под суд за избиение мужчины и требование взятки

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Сегодня, 3 декабря 2024 года, стало известно, что в Орловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, вечером 15 апреля 2024 года бывший оперуполномоченный уголовного розыска в одной из деревень Дмитровского района избил местного жителя и потребовал от него взятку в размере 21 тысячи рублей за непривлечение к административной ответственности. На следующий день полицейский вместе с коллегой пришли в дом к мужчине. Там один из них угрожал ему, а второй — бил, пишет newsorel.ru.

Обвиняемые не признали свою вину. Одному из них предъявлено обвинение по статьям п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 290, п. п. «а», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (получение взятки, превышение должностных полномочий), а второму — по статье п.п. «а», «г» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Теперь дело будет рассматриваться в суде. Уголовное дело было возбуждено на основе материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области.

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