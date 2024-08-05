Бывший игрок орловского «Спартака» Калин Степанян скончался во время матча

Фото: Федерация футбола Ростовской области

Бывший игрок орловского футбольного клуба «Спартак» Калин Ервандович Степанян скончался в субботу, 3 августа 2024 года, на 70-м году жизни.

По информации из телеграм-канала Mash, трагедия произошла во время игры любительской лиги Ростовской области. Степанян проводил разминку со своей командой перед встречей с «Берберовкой», но внезапно потерял сознание. Прибывшие медики не смогли спасти его жизнь.

Калин Ервандович начал свою карьеру в 1976 году в ереванском футбольном клубе «Арарат». Большую часть матчей он провёл в составе орловской команды. В период с 1980 по 1990 год Степанян выходил на поле в футболке «орловчан» 211 раз. Также он играл за «Спартак» (Орджоникидзе).

После завершения карьеры футболиста Степанян стал тренером. Он работал в «Алании» в 2001–2002 годах, а также в других клубах. С 2020 года Калин Ервандович тренировал команду «Нахичевань-на-Дону» из Ростова-на-Дону.

С 1963 по 1992 год главная команда Орла носила название «Спартак».

Орловская среда выражают глубокие соболезнования семье и близким покойного тренера и экс-игрока орловской команды Калина Ервандовича Степаняна.